In collaborazione con Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – Milano.

Convegno “Riduzione dei parlamentari: le ragioni del no”, registrato a Milano mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 20:00.

L’evento è stato organizzato da Milano in Comune.

Sono intervenuti: Anna Camposampiero (organizzatrice e coordinatrice di Milano in Comune), Marilena Arena (membro del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – Milano), Maria Agostina Cabiddu (membro del direttivo nazionale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale), Claudio Molteni (vicepresidente ANPI Provinciale di Milano), Michele Usuelli (consigliere della Regione Lombardia, Lista +Europa), Roberto Biscardini (membro di Socialisti in Movimento), Adele Vignola (socia storica della Cooperativa Barona), Francesca Lacaita (membro di DiEM25), Matteo Prencipe (segretario provinciale di Milano di Rifondazione Comunista), Francesco Montorio (membro del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – Milano), Eleonora Cirant (giornalista e blogger), Gianluca Sannino (coordinatore di Liberi e Uguali Milano Est).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Camera, Costituente, Costituzione, Elezioni, Europa, Istituzioni, Legge Elettorale, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Presidenza Della Repubblica, Proporzionale, Referendum, Riforme, Senato, Spesa Pubblica, Uninominale, Unione Europea.