20 Novembre 2026

La tassazione dei patrimoni oggi è al centro del dibattito. La questione fiscale è centrale, del resto tante rivoluzioni sono nate da lì.

Non è la prima volta che una proposta di tassazione è oggetto di una discussione aspra. La Tobin tax ad esempio all’inizio degli anni 2000, proposta da Attac e fatta propria dai movimenti.

Ero deputato dell’opposizione al governo Berlusconi, nato nel 2001, e la presentai in sede parlamentare pressochè identica, ebbe un successo di firme notevole, con tutta l’opposizione, oltre 100 deputati.

La vicenda della Tobin tax

Giorgio La Malfa, in quella legislatura eletto con la destra, era Presidente della commissione finanze della Camera. Dopo ripetute richieste di metterla all’ordine del giorno fece una proposta: avrebbe nominato una sotto commissione ad hoc per approfondire la proposta, anche se lui era contrario. Ne sarei diventato vice presidente operativo ma sotto il controllo di un presidente della maggioranza di destra, per condurre un ampio esame parlamentare.

La protesta di Greenpeace contro l’occupazione di Venezia da parte di Jeff Bezos, simbolo della parzialità verso i ricchi. Foto di Jam Press/Greenpeace / IPA

La proposta fu accolta e la sotto commissione iniziò a lavorare, i verbali degli interventi italiani e stranieri, molti innovativi, riempiono 5 volumi custoditi nell’archivio della Camera. La collaborazione con i presentatori del progetto di legge di Attac fu continuo. A conclusione dei lavori la proposta di legge definitiva arrivò in aula.

La Malfa mi aveva avvertito: la maggioranza lo avrebbe bocciato appena arrivato in aula, il progetto avrebbe vissuto per la legislatura successiva e l’Unione avrebbe potuto riprendere il lavoro. Nella officina per il programma di Prodi la proposta c’era, fino ad entrare tra gli obiettivi del centro sinistra con una proposta vicina a quella originaria di Attac. Il futuro governo avrebbe potuto fare presto, non fu così.

Da sottosegretario alle Finanze seguivo il problema, avevo rapporti di collaborazione con il Ministro per il programma Giulio Santagata per realizzare l’avanzamento della proposta, ma un silenzioso boicottaggio ne impedì l’attuazione.

Resistenze e frenate

La resistenza di Rutelli, ed altri, impresse un cambiamento di fatto del programma. Già nell’autunno 2006 ci fu un brutto siparietto sulle nuove regole fiscali per l’eredità, con tensioni forti con i teodem del Senato, sopravvalutati ma utili a chi voleva frenare il carattere progressista della coalizione. Ci tornerò in futuro perché è una storia che va conosciuta.

La Tobin tax in Italia è nata così, è entrata nel programma del centro sinistra malgrado resistenze conservatrici, ma il centro sinistra non l’attuò.

Fu Monti nel 2011, che pure non aveva la tassazione delle operazioni finanziarie nel programma, spinto da draconiane esigenze di bilancio e di controllo dei capitali finanziari ad introdurla nell’ambito del noto provvedimento che fece piangere Elisa Fornero, con un’aliquota bassa. Del resto il meccanismo ideato da Tobin era un mezzo di controllo e insieme di tassazione delle operazioni finanziarie compulsive o speculative con un livello molto basso per ogni singola operazione ma che aumentava in ragione della ripetizione compulsiva delle transazioni, per lo più un programma informatico automatico per ridurre al minimo il tempo dell’investimento.

Monti realizzò quello che l’Unione non è riuscita a fare. Chapeau.

Ora Meloni l’aumenta

Il governo Meloni adesso l’aumenta perché ha bisogno di più entrate, anche se resta ancora a livelli minimi.

La patrimoniale, come fu per la Tobin tax, è diventata lo spauracchio usato per intimorire il mercato finanziario e soprattutto il risparmio. Continua un atteggiamento irresponsabile che usa questioni molto serie per una propaganda politica d’accatto.

Capisco e condivido le ragioni che spingono a introdurre una tassazione che coinvolga i ricchi patrimoni che pagano quasi nulla per contrastare lo strangolamento dell’intervento pubblico in settori fondamentali della vita collettiva, sanità pubblica, scuola pubblica, garantendo strutture adeguate giustamente rivendicate dai movimenti degli studenti. Gli studenti svolgono un ruolo centrale contro i tagli e il ridimensionamento di ciò che è pubblico nei settori fondamentali dell’intervento sociale e negli investimenti in ricerca.

Per un’alternativa costituzionale occorre che questo tema sia nel programma, dentro, non sopra o altrove. In altre parole non può essere un simbolo ma una parte coerente del progetto, di cui per ora si sa poco.

La destra ha rapinato lavoratori e pensionati

Si sottovaluta che la destra al governo ha certamente fatto poco di buono ma non si dice a sufficienza che ha rapinato risorse a lavoratori e pensionati. Ha sequestrato il drenaggio fiscale per 5 anni, anche nel 2027 per fare tornare i conti del bilancio pubblico. In 5 anni Giorgetti ha sequestrato almeno 40 miliardi del fiscal drag, così ha sequestrato la rivalutazione delle pensioni nel 23/24 togliendo alla fascia media delle pensioni circa 20 miliardi in 3 anni (il taglio è per sempre) e ora insiste con una replica che ne vale nel triennio altri 6, per sempre. La destra fa cassa con soldi di cui non dovrebbe disporre.

E’ la linea Giorgetti, una mano morta che lucra sull’inflazione e utilizza i fondi come Meloni comanda, un bonus qua, un altro là. Giorgia Meloni adora fare l’elemosiniera.

Il problema di fondo è che sul piano fiscale siamo arrivati al punto di rottura, la progressività nel sistema fiscale (art 53) non esiste che per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Per questo un lavoratore dipendente o un pensionato su 100.000 euro vedrà detratti fino al 43%, mentre una partita Iva pagherà una tassa piatta al 15 % (5% per le start up) che comprende tutto, addizionali regionali, comunali, irap (che finanzia la sanità), esenzione Iva in fattura, calcolando l’Irpef solo su una percentuale del reddito reale percepito. I lavoratori e i pensionati non ce la fanno più, hanno perso reddito anche per questo.

La progressività fiscale è minata dai privilegi grandi e piccoli

La convenienza delle partite Iva rispetto a lavoratori e pensionati è enorme.

La destra ha moltiplicato le flat tax e le esenzioni varie, creando un sistema fiscale corporativo, ingiusto, caotico che cerca di conquistare l’appoggio di settori con grandi e piccoli privilegi per coprire l’enorme divaricazione tra i redditi, che porta ad avere un gruppo ristretto che vede crescere il suo reddito ma paga sempre meno tasse e la grande maggioranza che vede ridurre il suo reddito e aumentare il suo prelievo fiscale. Leggere Sanders per capire, gli Usa hanno avuto il problema prima.

In un quadro simile è comprensibile che venga posta con forza la tassazione dei grandi patrimoni ma non deve arrivare nel quadro del fallimento dell’unitarietà del sistema fiscale.

Una riforma fiscale dalle fondamenta

Il grande problema è che occorre rifare il sistema fiscale dalla fondamenta. Non può reggere un sistema in cui 100 euro pagano tasse troppo diverse, mentre ogni euro di reddito a qualunque titolo incassato dovrebbe essere tassato nello stesso modo. Per farlo sarebbe necessario togliere la selva dei privilegi che sono le ragioni delle ingiustizie e di entrate insufficienti.

Va decisa con l’alternativa costituzionale la restituzione automatica del drenaggio fiscale, la rivalutazione automatica delle pensioni sull’inflazione, correggendo il taglio a cui sono sottoposte attualmente. Ogni governo dovrà poi dichiarare se intende aumentare le tasse ma dovrà dirlo, non potrà più fare un comodo e nascosto surf sull’inflazione che gonfia le entrate fiscali.

Se tutti i redditi venissero trattati alla stessa maniera e si adottasse un meccanismo di prelievo fiscale alla tedesca che evita i gradini degli scaglioni potremmo tranquillamente ricondurre in una visione unitaria e coerente il prelievo sul reddito che viene prodotto dalle ricchezze, ma è indispensabile un numero maggiore di aliquote in alto, non dico arrivare al 97% di Roosevelt nel 1945, ma certamente il 43% non può riguardare i redditi molto alti. Oltre i 200.000 euro all’anno, oltre i 500.00, che si fa?

Lotta senza quartiere all’evasione fiscale

Va ridisegnato tutto con equilibrio perché la tassazione è centrale in democrazia e il senso di un nuovo sistema fiscale è garantire la tenuta solidale e sociale dell’Italia, evitando rivolte e fughe. Il risultato sarebbe in grado di garantire le risorse necessarie per il bilancio pubblico, per lo stato sociale, per gli investimenti innovativi, per i giovani, perché potrebbe contare non solo sulle maggiori entrate, ma dedicarsi ad una lotta senza quartiere all’evasione fiscale a cui la destra ha dedicato invece una messe infinita di condoni e strizzate d’occhio senza fine, con il disastro dell’ultima proposta di FdI sul condono, un delirio. La faccia tosta arriva a dire che è diminuita l’evasione, le bugie hanno le gambe corte ma Meloni le racconta bene.

Per questo la patrimoniale deve stare dentro una vera e propria rivoluzione fiscale. Per questo fare pagare le tasse a chi deve è una parola d’ordine intransigente ma indispensabile per la coesione nazionale. Per questo questa legge di bilancio sarebbe meglio non venisse approvata, tanto non la cambieranno, è pessima su tutti i versanti, dalle armi ai tagli. Meglio l’esercizio provvisorio. Meglio mandare a caso un pessimo governo, venato di pulsioni fasciste, ma soprattutto perché ha diviso l’Italia, la indebolisce, la frantuma, la rende più subalterna, più debole.

L’alternativa costituzionale deve unirla, renderla coerente e forte. Una proposta di sistema può essere molto più forte di singole parti su cui si scatena una polemica aspra che spesso non permette di far capire cosa propone l’alternativa democratica.