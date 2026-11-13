I colloqui trilaterali che si sono svolti questa settimana ad ABU Dhabi fra le delegazioni di Stati Uniti, Ucraina e Russia dimostrano che il cessate il fuoco è ancora lontano. I maggiori ostacoli per un accordo di pace vengono proprio dall’Europa che rema contro. La costituzione di una forza militare a comando anglo-francese, la Multinational Force – Ucraine (MF-U), che si sta già esercitando in Polonia è una mina posta sul percorso delle trattative di pace. Ma ormai non c’è più tempo, bisogna fare delle scelte non più rinviabili per arrestare la corsa dell’Europa verso il proprio suicidio. In questa settimana è partito un tavolo di lavoro che dovrebbe stilare entro fine mese le proposte programmatiche della Coalizione dei progressisti. E’ facile immaginare che non ci saranno difficoltà insormontabili fra gli alleati a concordare delle proposte in tema di sanità, istruzione, ambiente, lavoro, contrasto alla povertà, etc. L’ostacolo vero da superare riguarda la questione più importante per il nostro futuro: la guerra in Ucraina. Se prendiamo le dichiarazioni fatte il primo novembre dall’ex Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, esponente autorevole del PD, secondo cui: «Se saremo chiamati al governo, dovremmo contribuire agli aiuti militari all’Ucraina in maniera più consistente di quanto abbia fatto il governo Meloni», è facile comprendere che su questo punto c’è una spaccatura insormontabile. Guerini, terminale politico della NATO in Italia, ha ribadito un indirizzo politico consolidato trasformandolo in un dogma. Un indirizzo politico diviene un dogma quando viene sostenuto a prescindere…a prescindere dalle conseguenze e dalle trasformazioni della realtà in cui è stato formulato.

Non vogliamo contestare apriori quest’indirizzo politico che in Italia viene proposto come “aiuto fraterno” all’Ucraina per consentirle di difendersi dall’aggressione militare della Russia e di pervenire ad una “pace giusta”. Tuttavia, dopo quasi cinque anni di guerra, , bisognerebbe chiedersi se questa politica, che si è tradotta in un sostegno finanziario e militare a Zelensky senza alcun limite, sia ancora funzionale agli obiettivi dichiarati; in particolare se abbia alleviato le sofferenze del popolo ucraino oppure se, alla prova dei fatti, le abbia incrementate. A questo riguardo sono fondamentali le dichiarazioni dell’ex portavoce di Zelensky Iulia Mendel (il Fatto del 6 novembre) “Zelensky è diventato il primo ostacolo al raggiungimento di una pace che l’Ucraina non ha più tempo di aspettare. La nostra popolazione si sta riducendo drammaticamente a causa di morti, crisi economica ed emigrazione legate alla guerra, e ogni giorno che passa la situazione peggiora, con un nuovo nato ogni quattro morti. Un Paese può esistere rinunciando a fette di territorio, ma non può sopravvivere senza il suo popolo. Per continuare a esistere, è di interesse vitale che la guerra cessi il prima possibile, ma Zelensky non lo vuole. Se Putin sta distruggendo l’Ucraina con bombe e droni, Zelensky lo fa ostacolando le possibilità di porre fine alla guerra, prolungando il conflitto e, con esso, la sua permanenza al potere.”

Queste dichiarazioni gettano luce su squarci di verità che i sostenitori dell’”aiuto fraterno” non vogliono assolutamente vedere. Partiamo dalla crisi demografica. Un dato particolarmente significativo è stato fornito il 22 luglio 2026 dal demografo Oleksandr Hladun, dell’Accademia nazionale delle scienze dell’Ucraina. Secondo la sua valutazione la popolazione ucraina che prima della guerra ammontava a 44,3 milioni di persone si è ridotta a 27/28 milioni di persone, mentre circa 5,8 milioni di ucraini si trovano all’estero come rifugiati (secondo i dati UNHCR). Non è possibile conoscere il numero dei caduti in combattimento che, sia l’una che l’altra parte tengono rigorosamente secretati. Possiamo conoscere soltanto le vittime civili. Secondo l’ultimo aggiornamento delle Nazioni Unite, relativo al 30 settembre 2026, le vittime civili in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa sono complessivamente 73.451 (17.605 mortie 55.846 feriti).Recentemente è emerso, sulla base di dati rubati da un gruppo di hacker ucraini, che sarebbero quasi quattrocento mila i militari russi morti dal febbraio 2022 all’agosto 2026. Poiché questa cifra non comprende i dispersi, tenendo conto che feriti gravi sono sempre superiori al numero dei morti, è facile prevedere che le perdite complessive subite dai russi si aggirino intorno al milione di uomini. A ciò si aggiunga che il 1° novembre Zelensky ha dichiarato che nel solo mese d’ottobre 2026 le perdite russe sono state di 54.400 militari uccisi o gravemente feriti. Questo significa che sono in atto combattimenti sempre più intensi e feroci che necessariamente provocano altrettante perdite fra gli ucraini poiché non è possibile che in una battaglia i morti ci siano solo da una parte.

“Dal 2022 – come ci informa l’ex portavoce di Zelensky – ci sono state almeno cinque proposte di pace documentate che Zelensky non ha colto, come quella di Istanbul del 2022. Il Financial Times ha ricostruito quella del 2023 che prevedeva il ritiro russo da gran parte dei territori occupati dopo l’invasione del 2022, in cambio del riconoscimento del controllo russo sulla Crimea e della rinuncia ucraina all’ingresso nella Nato. Zelensky si sfilò, con la giustificazione di ottenere risultati migliori attraverso la guerra.”

Risultati che non sono stati raggiunti; ormai è chiaro che, quando si giungerà ad un cessate il fuoco, l’Ucraina dovrà subire condizioni molto peggiori di quelle offerte nel 2022 e nel 2023. Allora a cosa sarà servito prolungare la guerra, se non a provocare l’inutile sacrificio di un’intera generazione e la distruzione di un intero paese? Se l’indirizzo politico fin qui praticato è stato quello di aiutare l’Ucraina a resistere all’aggressione della Russia, bisogna fare i conti con quello che si è ottenuto. Il sostegno illimitato garantito a Zelensky si è tradotto in una catastrofe per il popolo che avremmo dovuto aiutare.

L’ Ucraina non ha più tempo, non si può più indugiare. Vale a nulla obiettare che cessare la fornitura di armi e finanziamenti porta alla resa dell’Ucraina. Ogni giorno di prolungamento della guerra è più che una resa, è una sconfitta irrimediabile per il popolo ucraino. Ogni giorno in più di guerra porta l’angelo della morte in mille famiglie ucraine, seminando angoscia e disperazione. Non si può portare ulteriormente avanti un indirizzo politico, restando indifferenti alle conseguenze tragiche che comporta. I fatti concreti hanno disvelato il volto disumano dei dogmi politici fin qui sperimentati dall’Unione Europea, sotto la spinta della NATO, rispetto al conflitto in Ucraina. La Coalizione, che si presenterà al giudizio del popolo italiano alle prossime elezioni, dovrà liberarsi dei dogmi che fanno divorziare la politica dall’umanità. Occorre restaurare una politica dal volto umano.

(Una versione ridotta di questo articolo è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano dell’11 novembre con il titolo: I progressisti si liberino dei dogmi sull’Ucraina)