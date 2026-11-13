Di Giovanni Innamorati

Riforme Nella prima audizione in commissione Affari costituzionali della Camera sulle Intese per devolvere a quattro regioni del Nord la competenza esclusiva su quattro materie, il governatore della Puglia Antonio Decaro ha messo in luce i pericoli di una secessione di fatto

Nella prima audizione sulle Intese per devolvere a quattro regioni del Nord la competenza esclusiva in quattro materie, ieri in commissione Affari costituzionali della Camera, il governatore della Puglia Antonio Decaro ha dimostrato come esse consentiranno di aprire la concorrenza verso le regioni meridionali per attrarre personale sanitario e pazienti. Un fenomeno già oggi esistente e che alla sola regione Puglia è costata 350 milioni, finiti nella sanità del Nord. Una spiegazione a cui il ministro Roberto Calderoli ha tentato di controbattere, ma inutilmente, concludendo di aver bisogno di «approfondire» la questione.

Sempre ieri il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in Giunta per il Regolamento, ha confermato la propria decisione di accordare al governo il voto in data certa delle quattro Intese il 20 gennaio prossimo. Le opposizioni, tuttavia, sperano di trovare un ulteriore varco per posporre il voto, e soprattutto per modificare le Intese stesse, così da costringere il governo a ricontrattarle con le regioni.

Nell’audizione Decaro ha indicato «sei criticità» delle Intese tra governo e Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Il problema di fondo per le regioni del Mezzogiorno riguarda la sanità e più specificatamente la possibilità delle quattro regioni settentrionali di poter gestire in autonomia con maggior flessibilità le risorse finanziarie trasferite dallo Stato: «Con la firma delle intese – ha detto il governatore pugliese – il personale medico e infermieristico che potrà avere contratti integrativi troverà più conveniente andare a lavorare nelle Regioni con capacità fiscale più ampia e quindi ulteriormente si sposterà personale e si sposterà anche il paziente che troverà maggiore offerta sanitaria». Pe altro il fenomeno del turismo sanitario, ha proseguito, già esiste e «non riguarda interventi salvavita», come si potrebbe pensare: Decaro ha citato dei dati da cui risulta che la maggioranza di tali interventi riguarda la chirurgia bariatrica e quella all’anca e agli arti inferiori, «settore in cui la sanità pugliese è inserita tra le eccellenze». Tale turismo poi riguarda sia il paziente che il medico. A questo punto il ministro Calderoli ha messo in dubbio il fatto che i medici operino in altre regioni: «Hanno un rapporto di lavoro libero-professionale – ha replicato Decaro – con strutture accreditate, la Antonio spa, che ha anche altre strutture al nord, e lì si portano il paziente». «Devo approfondire con il ministro Schillaci», ha ammesso Calderoli. Insomma ha chiosato Decaro, le Intese, «possono far aumentare le disuguaglianze nel Paese», anche perché non è ancora operativo il fondo di perequazione, previsto dalla riforma del Titolo V, e sollecitato a luglio anche dalla risoluzione del centrodestra con cui il Parlamento aveva dato il via libera alle pre-Intese.

In precedenza il presidente Fontana aveva convocato la Giunta per il regolamento per rispondere alle obiezioni sollevate in aula da Federico Fornaro (Pd) e alla lettera dei capigruppo di tutte le opposizioni, che avevano chiesto di rivedere la concessione al governo del voto in data certa delle quattro Intese. Un gesto apprezzato dalle minoranze a cui Fontana avrebbe potuto rispondere con una semplice lettera. Nella seduta il presidente della Camera ha affermato di «non aver dubbi» sulla legittimità della propria decisione: i quattro ddl erano stati inseriti dal governo tra i collegati alla legge di Bilancio come consente la legge sulla contabilità pubblica e questa scelta non è stata messa in discussione dalle opposizioni; in più né la legge né il regolamento impedisce che tra i collegati siano inseriti ddl che richiedano un voto rafforzato (le Intese richiedono la maggioranza assoluta); quindi la richiesta del governo di ricorrere al regolamento che consente la richiesta di voto in data certo non poteva che essere accolta. Anche Angelo Rossi (Fdi) ha sottolineato la mancanza di rilievi da parte delle opposizioni al momento dell’inserimento delle Intese tra i collegati. Fontana ha tuttavia convenuto che l’inserimento delle Intese tra i collegati della finanziaria «non comporta alcun effetto limitativo» sulla loro modificabilità. Un passaggio che le opposizioni hanno inteso come implicito appoggio al dossier dell’ufficio studi della Camera che ha rilevato almeno sei criticità delle Intese, alcune delle quali violerebbero la Costituzione.