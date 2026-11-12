Se il governo non apre una seria trattativa sulla legge di bilancio meglio portarlo all’esercizio provvisorio e votare prima possibile. Se serve una norma per tranquillizzare gli eletti si può fare con un atto regolamentare delle Camere, sarebbero soldi ben spesi. Difficile ma non impossibile. Le manifestazioni si susseguono e aumenteranno. La sconfitta di Trump è incoraggiante, come del resto la vittoria di Lula.

Le destre sono forti quanto estremiste ma non imbattibili. Dopo l’esito del referendum del 22/23 marzo è stato fatto un errore a non sottolineare con la forza necessaria che era un referendum per difendere la Costituzione, segnatamente per difendere l’indipendenza dei magistrati, e insieme un giudizio negativo sull’operato del governo.

Infatti la Corte costituzionale aveva già fatto a pezzi la legge Calderoli sull’autonomia regionale differenziata, prima bandiera della nostra destra, e malgrado questo il governo vuole ad ogni costo procedere con l’attuazione. Eppure il voto per il referendum nel mezzogiorno ha detto chiaramente che una parte importante dell’elettorato di destra non ha votato per il Sì perché sta soffrendo per l’abbandono del Mezzogiorno, il cui segnale è l’esodo dei giovani.

Ora il governo insiste e a gennaio 2027 ha fatto mettere in calendario in parlamento le leggi che debbono recepire gli accordi, praticamente fotocopie, con Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto. Per di più pretende l’accelerazione e prende in giro la Corte costituzionale che per intervenire va attivata e a questo punto potranno farlo solo le Regioni, dopo l’approvazione delle leggi. Per questo il governo ha dichiarato collegate alla legge di bilancio queste 4 leggi. È un sopruso di rango costituzionale, anche se conferma che il governo di Giorgia Meloni è disperato e non ha capito che deve fermarsi.

Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni

È una prima importante ragione per bloccare la legge di bilancio.

La bocciatura della legge Meloni/Nordio con il referendum non ha migliorato gli atteggiamenti e le scelte. Giorgia Meloni si è lasciata andare ad un giudizio sulla Gip di Milano inaccettabile e da respingere. Eppure sul blogger scarcerato l’ordine di carcerazione non conteneva prove, anzi è venuto fuori che ha aperto la pagina per commentare i disordini del 17 ottobre, cioè il giorno dopo. Quindi la Gip non ha fatto altro che rispettare la legge e ha potuto farlo perché il referendum ha respinto la Meloni/Nordio. Ma la Presidente del Consiglio sembra non avere ancora capito che la maggioranza degli italiani ha votato No e continua con atteggiamenti che non le sono consentiti, anzi in un paese normale dovrebbe finire al tribunale dei Ministri per essere ricondotta nei limiti dei suoi poteri, tra i quali non ci sono quelli di giudicare i magistrati e le sentenze, verso i quali anzi dovrebbe avere una leale collaborazione.

Per non parlare di Forza Italia che come un pugile suonato sta pensando di proporre per legge ordinaria la separazione delle carriere esclusa dal referendum.

È tanto vero che la vittoria del No è stata forte che proprio Giorgia Meloni ha preferito mettere il “premierato” su un binario morto per evitare una seconda sconfitta referendaria, ma nello stesso tempo ha deciso di far stare la sostanza del premierato nella nuova legge elettorale, che infatti mostra ben 8 punti di incostituzionalità, tutti chiaramente indicati nei ricorsi già presentati alla magistratura.

Le udienze sono già fissate in 8 sedi giudiziarie, al centro la richiesta al giudice di valutare se non ritenga necessario rinviare la legge elettorale alla Corte costituzionale per manifesta incostituzionalità. Vedremo le decisioni dei magistrati.

Ora veniamo alla legge di bilancio che questo governo concepisce come un ulteriore giro di vite nelle condizioni delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati per ricavare le risorse per qualche mancetta qua e là.

Questa legge di bilancio aumenta il drenaggio fiscale su redditi da lavoro e da pensione che sono già pesantemente colpiti, toglie parte della rivalutazione (già parziale) delle pensioni per recuperare un poco di inflazione. Dal lato della spesa aumenta le spese militari, taglia il 60% dell’aumento chiesto dal suo stesso Ministro per la sanità, regala meno tasse alle partite Iva tra 85.000 e 100.000 euro, inventa bonus sparpagliando la spesa, senza accorgersi che avere lasciato marcire la crisi della ex Ilva da sola costerà molto di più di quanto hanno pensato di risparmiare, vista la quantità spropositata di cassa integrazione che si prospetta.

Se questa è la legge di bilancio meglio l’esercizio provvisorio. Qualche taglio in meno ci sarà, tanto gli interventi in più non sono previsti e quindi il drenaggio fiscale non verrebbe restituito comunque.

Va seriamente considerata questa possibilità. Tirare a campare vuol dire fare una pessima legge di bilancio, ingiusta e iniqua. Qualche risparmio si può fare sui ministeri anche senza la legge di bilancio, un decreto in più a questo punto è il male minore, ma se vincesse l’opposizione almeno eviterebbe di trovarsi il bilancio pubblico ingessato per un anno con le conseguenze che dovrebbe recuperare i guasti provocati.

So bene che in un rapporto corretto non è bene impedire alla maggioranza di governare, ma il rapporto non è corretto, dalle nomine alle scelte sulle entrate come sulle uscite. Questo governo non ha ancora capito che la sua fase è finita e sta cercando disperatamente di truccare le carte a partire dalla legge elettorale, che contiene l’orrido obbligo di scrivere nel programma il nome del candidato Presidente del Consiglio, salvo che non può ignorare che il Presidente della Repubblica ha pieni poteri nella nomina del capo del governo.

Esattamente come sta facendo il Presidente Herzog in Israele, che infatti non ha incaricato il “soi disant” (se la canta e se la suona) “vincitore” Nethanyau ma Eisenkot. Inoltre le liste che non presentassero il nome nel programma, ad esempio per un dissenso politico da questa norma impositiva, rischierebbero di non essere ammesse alle elezioni, magari ottenendo ragione a elezioni avvenute.

Visto come hanno usato dal 2022 il 15% dei parlamentari “regalato” dalla legge elettorale meglio non correre rischi.

Per questo per una volta non sarebbe eccessivo considerare seriamente che se non ci sono cambiamenti di fondo nella legge di bilancio, ad esempio cancellando le maggiori spese militari, non i pannicelli caldi che qualcuno immagina per chiudere la partita, le opposizioni sintonizzandosi con il profondo malessere del paese farebbero bene a mettere sul tavolo anche questa possibilità.