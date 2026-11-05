COMUNICATO STAMPA

Carovana Per la Costituzione

Osservatorio Autoritarismo

NO alla Legge elettorale – NO alle derive AUTORITARIE

Lunedì 9 novembre – Ore 17.30

Sala Ragazzini – Largo Firenze – Ravenna

La Carovana Per la Costituzione partì da Ravenna il 26 giugno scorso, dopo la vittoria referendaria, perché pensammo che non era il caso di tirare i remi in barca, e con l’intenzione di informare del pericolo della legge elettorale truffa in corso di approvazione e della necessità di tenere viva la grande partecipazione che ci ha consentito appunto, con la vittoria referendaria, di impedire la sottomissione della Magistratura ai comandi di un governo autoritario.

Dopo avere fatto undici tappe in molte località del nostro territorio, la Carovana rientra a Ravenna, per aprire un ampio spazio di confronto, che vedrà alcuni dei protagonisti fra i più autorevoli, a livello nazionale, dell’impegno, scientifico e civile, a sostegno dei valori di libertà e uguaglianza scritti nella nostra Costituzione, in dialogo con testimoni della comunità ravennate, di associazioni e partiti, che in varie forme si stanno impegnando contro la legge elettorale. I loro nomi sono tutti ben leggibili nella locandina a disposizione del pubblico e della stampa.

Avremo con noi Gaetano Azzariti, Costituzionalista dell’Università La Sapienza, presidente di Salviamo la Costituzione, Alfiero Grandi, vicepresidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia, Roberto Zaccaria, Costituzionalista e coordinatore della Rete nazionale Per un voto libero e uguale, alla quale anche la nostra Carovana ha aderito.

In occasione dell’incontro saranno resi noti i nomi delle/degli undici ricorrenti della provincia di Ravenna presso il Tribunale di Bologna contro la legge Truffa, coordinati dall’Avvocato Andrea Valentinotti, e di varie decine di cittadine e cittadini che sostengono i ricorsi e le spese che si renderanno necessarie.

L’iniziativa è promossa dalla Carovana Per la Costituzione e dall’Osservatorio Autoritarismo, di Libertà e Giustizia.

Ravenna, 5 novembre 2026