Lunedì 26 ottobre ore 13, presso Palazzo Accursio sala Savonuzzi, si terrà una conferenza stampa per illustrare le ragioni che hanno condotto elettori/elettrici residenti in comuni della Regione ER a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bologna (come accaduto in tutti i Tribunali in Italia sede di Corte d’Appello) contro la legge elettorale voluta dal Governo meloni . Tra i /le ricorrenti figurano sia persone notissime che cittadin* comuni , rappresentative assieme, idealmente, di una grande parte della comunità regionale.

Il ricorso , elaborato da costituzionalisti e avvocati della rete per un Voto libero e uguale , verrà depositato presso il Tribunale di Bologna il giorno 25 o lo stesso giorno 26 p.v.

Saranno presenti all’incontro, tra altr*, gli avvocati e le avvocate del collegio difensivo – Barbara Spinelli, Mauro Sentimenti, Francesco Di Matteo, Michele Gigliotti, Francesca Grandi , Andrea Valentinotti, Chiara Zanoni – la vicesindaca del Comune di Bologna , l’assessore regionale Giovanni Paglia, l’assessora regionale Giulia Sarti, il Prof. Gianluca Passarelli.

Dopo l’approvazione della legge, si avvia così il percorso che tende a sottoporre al giudizio della Corte costituzionale le norme della legge elettorale vigente , molte delle quali noi riteniamo in contrasto con i principi costituzionali.

L’obiettivo è giungere ad una pronuncia della Consulta prima delle prossime elezioni politiche. Alle azioni legali si affianca vasta mobilitazione in tutto il territorio nazionale che coinvolge costituzionalisti, avvocati, ex magistrati, personalità e associazioni della società civile .Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i principali motivi di illegittimità costituzionale prospettati nei ricorsi

il collegio difensivo

Bologna, 24.10.2026