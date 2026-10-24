Gli incidenti nel capoluogo lombardo e lo sciopero degli autotrasportatori hanno dato l’occasione alla destra di ribadire l’impronta repressiva e ipersecuritaria della campagna elettorale ormai in corso

I gravi incidenti di Milano e lo sciopero degli autotrasportatori hanno dato l’occasione alla destra di ribadire l’impronta repressiva e ipersecuritaria della campagna elettorale ormai in corso. Indubbiamente, ogni violenza va contrastata sempre e con fermezza. Ma non sarà l’ennesimo pacchetto sicurezza, che tra l’altro in larga misura è un replay di norme già esistenti, a rendere le strade delle nostre città più sicure. Né maggiore sicurezza ci sarà se alla repressione non si accompagna la prevenzione, in specie per la criminalità minorile. Limitarsi a mettere in galera i ragazzini può solo iscriverli alla migliore scuola del crimine.

Nella cronaca di quanto accade colpisce che le vetrine sfondate di Milano hanno messo nell’ombra lo sciopero dell’autotrasporto al Sud. Lo nota Lorenzo Marone su queste pagine, e ha ragione. La vicenda milanese è importante, ma non minore è il rilievo sociale e politico di una protesta che ha lasciato a secco non pochi distributori di carburante e ha vuotato gli scaffali di negozi, supermercati e farmacie. Il ministro Salvini ha pensato bene di rimanere nel presidio milanese.

Il punto è che il Sud è in una condizione di minorità politica, per nulla temperata nei quattro anni del governo della destra. L’occasione c’era, per i fondi PNRR specificamente votati alla coesione e al superamento dei divari territoriali. Ma nei numeri di tutte le ricerche più recenti, se pure si registra qualche marginale guadagno del Mezzogiorno nelle percentuali, il divario nelle cifre assolute rimane ampio, oggi e nel futuro prevedibile. Il rapporto Gimbe 2026 sul sistema sanitario ci mostra che il maggior danno dall’attuale distribuzione dei fondi viene a regioni come la Campania e la Calabria. E più in generale le statistiche ufficiali sulla disoccupazione, in specie giovanile e femminile, la povertà assoluta e relativa, i working poor ci danno un analogo messaggio.

Certo, una politica governativa per il Sud c’è. Il 13 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato le intese di autonomia differenziata (AD) con Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, e i relativi disegni di legge per la trasmissione alle Camere. In conferenza stampa non si sono visti né Meloni né Calderoli, e ne deduciamo l’intento di evitare una sottolineatura politica. Ma a questo hanno provveduto le trionfalistiche dichiarazioni di parte leghista sulla portata storica dell’evento.

Probabilmente, essendo in vista le elezioni, Meloni non poteva seppellire in silenzio la bandiera leghista, né rifiutare al socio Salvini un assist in vista del difficile congresso che lo riguarda personalmente. Inoltre, vuole consolidare la crescita del suo partito al Nord, costruita nelle urne 2022. Ma sa bene che nel Sud sull’AD c’è una diffusa e giustificata diffidenza verso la pubblicità ingannevole di una diversità che – secondo i fautori – sarebbe nell’interesse di tutti e persino favorirebbe l’eguaglianza.

Le regioni del Sud potranno impugnare con ricorso in Consulta le leggi approvative delle intese, per far valere i principi già dettati dalla Corte costituzionale e del tutto disattesi dalle intese approvate. Ma non sfugge che la vicenda segnala una debolezza della politica e delle istituzioni del Sud. Cosa si può fare per consolidarle?

Il 21 ottobre è stata avviata la raccolta di firme per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare, che ho scritto per l’associazione Rigenera, volta ad attuare il referendum approvativo ex art. 15 dello statuto regionale. Si parte da una iniziativa popolare di legge regionale da presentare, raccolte le firme, in Consiglio. Nel caso di rigetto, di stravolgimento o di inerzia si va al voto referendario per l’approvazione. È uno strumento potente di partecipazione democratica – un primato assoluto nel paese – che potrebbe dare alla istituzione regione una nuova vitalità e un maggiore peso nel contesto nazionale. Riprende una iniziativa messa in campo al tempo del Conte I, approvata in Camera dei deputati e poi abbandonata (AS 1089). Il presidente della Camera era Roberto Fico.

Il disegno del governo Meloni va contrastato in ogni modo, nell’interesse del Sud e del paese. La politica a Napoli e in Campania può e deve svolgere un ruolo importante. Un altro momento significativo si avrà lunedì 26 alle ore 12, con la presentazione presso lo Spazio Guida Editori della iniziativa in sede giudiziaria contro il Melonellum. Alla battaglia politica servono anche le carte bollate.