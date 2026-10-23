La prossima tappa della Carovana Per la Costituzione

26 ottobre 2026, ore 18, Massa Lombarda

La Carovana continua il suo cammino, accompagnando l’itinerario della mobilitazione della società civile nazionale, impegnata in convegni e incontri in varie parti d’Italia – Roma, Milano, Firenze, presto Bari – a sostegno dei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la legge elettorale TRUFFA. Si stanno raccogliendo firme in tutte le regioni, anche in provincia di Ravenna.

Il prossimo 26 ottobre saranno consegnate le firme, tutte nello stesso giorno, nei trenta Tribunali sede di Corti d’Appello. E, il 26 ottobre, in occasione della prossima tappa della nostra Carovana, a Massa Lombarda, aggiungeremo alle informazioni che spiegano quanto sia truffaldina la legge elettorale detta Melonellum, anche le ragioni, giuridiche e costituzionali dei nostri ricorsi. Lo farà, in particolare, l’avvocato Andrea Valentinotti, componente del collegio difensivo per il ricorso contro la legge elettorale.

Sono previsti interventi di Maria Paola Patuelli, delle associazioni nazionali CDC, Libertà e Giustizia, Salviamo la Costituzione, e di Carlo Sorgi già Magistrato e coordinatore del Circolo di Libertà e Giustizia della Romagna.

Coordina Nilde Tonini, del direttivo ANPI di Massa Lombarda.

La cittadinanza è invitata non solo ad essere presente, ma a partecipare al dialogo. Nell’ultima nostra tappa, a Solarolo, il dialogo con e fra il pubblico presente ha avuto la durata di tre ore. Un bellissimo incontro.

22 ottobre 2026