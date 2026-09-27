L’Associazione “SI ALLE RINNOVABILI NO AL NUCLEARE” invita a partecipare a questa presentazione

Su iniziativa del Sen. Giuseppe De Cristofaro

Presentazione del Libro del professor Giorgio Parisi Nobel per la fisica 2021

“Il nostro futuro su un piccolo pianeta bisognoso di cura”

Castelvecchi editore

Martedì 29 settembre 2026 – Ore 15-17

Roma, Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”

Piazza della Minerva 38

Alfiero Grandi, presidenza associazione Si alle rinnovabili No al nucleare

Sen. Giuseppe De Cristofaro – Presidente Gruppo Misto Senato

Sen. Michele Fina – senatore PD

Stefano Patuanelli – senatore M5S

Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista

Luciano Di Tizio, Presidente WWF Italia

Simona Fabiani – Cgil nazionale

Alessandro Gianni – Presidenza Greenpeace

Giorgio Zampetti – Direttore Legambiente

Sarà presente e risponderà l’autore Giorgio Parisi

La discussione sarà trasmessa sui canali WebTV e You Tube del Senato

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L’accesso alla sala con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta, è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. Il Senato per ragioni di sicurezza adotta queste regole che vanno rispettate.

Chi intende partecipare a questa iniziativa deve accreditarsi inviando una mail con nome, cognome, indirizzo mail a: senato929@rinnovabilisinucleareno.it

Associazione “Si alle rinnovabili No al nucleare”, costituita in Roma nel 2009 presso il notaio Gennaro Mariconda, aderente al Forum 100% rinnovabili, www.rinnovabilisinucleareno.it