L’Associazione “SI ALLE RINNOVABILI NO AL NUCLEARE” invita a partecipare a questa presentazione
Su iniziativa del Sen. Giuseppe De Cristofaro
Presentazione del Libro del professor Giorgio Parisi Nobel per la fisica 2021
“Il nostro futuro su un piccolo pianeta bisognoso di cura”
Castelvecchi editore
Martedì 29 settembre 2026 – Ore 15-17
Roma, Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”
Alfiero Grandi, presidenza associazione Si alle rinnovabili No al nucleare
Sen. Giuseppe De Cristofaro – Presidente Gruppo Misto Senato
Sen. Michele Fina – senatore PD
Stefano Patuanelli – senatore M5S
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista
Luciano Di Tizio, Presidente WWF Italia
Simona Fabiani – Cgil nazionale
Alessandro Gianni – Presidenza Greenpeace
Giorgio Zampetti – Direttore Legambiente
Sarà presente e risponderà l’autore Giorgio Parisi
La discussione sarà trasmessa sui canali WebTV e You Tube del Senato
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.
L’accesso alla sala con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta, è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. Il Senato per ragioni di sicurezza adotta queste regole che vanno rispettate.
Chi intende partecipare a questa iniziativa deve accreditarsi inviando una mail con nome, cognome, indirizzo mail a: senato929@rinnovabilisinucleareno.it
Associazione “Si alle rinnovabili No al nucleare”, costituita in Roma nel 2009 presso il notaio Gennaro Mariconda, aderente al Forum 100% rinnovabili, www.rinnovabilisinucleareno.it