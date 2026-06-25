Per la Costituzione, una rete della provincia di Ravenna da poco costituita, si presenta domani, con i suoi argomenti politici e il suo programma. E, non a caso, il primo argomento che affronta è la legge elettorale Melonellum che arriva domani alla Camera.

E domani, nello stesso giorno, ci incontriamo, per discuterla pubblicamente e per smascherarla. E’ nostro dovere civile farlo. Ci aiuterà a districare questa oscura matassa Carlo Sorgi, già magistrato, che ne ha seguito l’iter, assai tormentato, che, in Commissione Affari Istituzionali, ha visto emergere conflitti all’interno della maggioranza di governo e una netta e inflessibile – ci auguriamo – opposizione da parte della minoranza parlamentare.

Nella sala Ragazzini ci sarà l’aria condizionata. E di questo ringraziamo padre Ivo, sempre attento alle esigenze di chi si incontra nella sala da lui “governata”, per informarsi, approfondire, dialogare.

Questa è politica. Questa è pace.

Invitiamo la cittadinanza a raggiungerci. Facciamoci forza!

Per la Costituzione

Ravenna, 25 giugno 2026