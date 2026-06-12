Roma, lunedì 15 giugno 2026, ore 18.30, Sala del Carroccio in Campidoglio

Presentazione del libro di Antonio Pileggi “Il ripudio della guerra”

“Il ripudio della guerra”, che richiama l’articolo 11 della Costituzione, è il titolo dell’ultimo libro di Antonio Pileggi – della presidenza del Coordinamento per la democrazia costituzionale – che sarà presentato a Roma, lunedì 15 giugno, alle ore 18.30, presso la Sala del Carroccio del Campidoglio.

Relatori saranno l’on. Paolo Ciani e l’editore torinese Sandro Gros-Pietro. Modererà l’incontro l’on. Giorgio Trabucco. Sarà presente l’autore, che già in Campidoglio presentò il suo libro precedente “Ius Pacis” (Diritto alla Pace).

Entrambi i libri svolgono lo stesso tema della pace, quanto mai attuale in un mondo ancor oggi devastato da conflitti, in una visione che contribuisca a superare le barbarie della guerra nella rinnovata consapevolezza dei pericoli dell’apocalisse nucleare.

Roma, 12 giugno 2026

Ufficio stampa Cdc: Andreina Albano 3483419402 – andreinaalbano@gmail.com