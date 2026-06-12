“Il ripudio della guerra”: presentazione a Roma del libro di Antonio Pileggi
Lunedì 15 giugno 2026, alle ore 18.30, a Roma presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, presentazione del libro di Antonio Pileggi (della presidenza del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale) dal titolo: Il ripudio della guerra (Genesi Editrice, 2025, pp. 112, €12), che richiama l’Articolo 11 della Costituzione.
Insieme all’autore, alla presentazione intervengono Paolo Ciani (deputato del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista) e l’editore torinese Sandro Gros-Pietro (fondatore di Genesi). Modererà l’incontro Giorgio Trabucco (consigliere Comune di Roma).
Sempre in Campidoglio l’autore ha già presentato il precedente libro Ius Pacis (Diritto alla Pace). Entrambi i libri affrontano il tema della pace, quanto mai attuale in un mondo ancora oggi devastato dai conflitti, in una visione che contribuisce a superare la barbarie della guerra nella rinnovata consapevolezza dei pericoli dell’apocalisse nucleare.