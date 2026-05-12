Si è svolta questa mattina, 12 maggio 2026, dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, l’audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C.157 Magi, C.2236 Pavanelli, limitatamente all’articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di:

ore 11: Roberto D’Alimonte, professore di sistema politico italiano presso la Libera Università degli Studi Sociali “Luiss”, di Luciano Violante, Presidente dell’Associazione “Futuri probabili”, e di Stefano Ceccanti, professore di Diritto Pubblico comparato presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”.

ore 12: Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte Costituzionale, Fulco Lenchester, professore emerito di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso l’Università di Roma “Sapienza”, e di Massimo Villone, professore emerito di Diritto Costituzionale presso l’Università di Napoli “Federico II”.

Massimo Villone ha illustrato una simulazione, fatta con l’intelligenza artificiale, applicando la legge elettorale proposta dalla maggioranza e oggi in discussione (Stabilicum, AC 2822) ai risultati elettorali Camera dei deputati 2022, tra il CDX (FdI, Lega, FI, NM) e una coalizione di centrosinistra PD, M5S, AVS (ipotetica, in quanto nel 2022 M5S correva separatamente. Misura il diverso rendimento dello Stabilicum rispetto al Rosatellum, ed è costruita sull’ipotesi di un premio di maggioranza decrescente da 70 deputati a 0 (proporzionale puro).

Note particolari

A) L’AC 2822 si mostra costruito sull’obiettivo che il CDX sostanzialmente ripeta il risultato del 2022, quando con circa il 44% dei voti ottenne il 58-59% dei seggi

B) Nel CDX avvantaggia fortemente FdI, e reca danno a Lega e FI, con qualunque dimensione del premio

C) Nel CSX non avvantaggia in misura rilevante alcuna forza politica

Di seguito le slide elaborate dal professor Villone e illustrate durante il suo intervento.