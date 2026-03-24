All’indomani della tornata referendaria, anche il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale (CDC), con una nota della sua presidenza, ha voluto commentare il voto e ringraziare organizzazioni e attivisti mobilitati per il No:

«Il Popolo italiano si è espresso. Il NO ha vinto attraverso una importante partecipazione al voto, malgrado non ci fosse quorum, che rende ancor più forte e politicamente significativa la difesa della Costituzione e la bocciatura della proposta governativa.

Il fronte del NO ha messo in campo una imponente campagna di informazione e denuncia sulle conseguenze che sarebbero derivate dalla conferma della riforma costituzionale ed è riuscito a coinvolgere centinaia di migliaia di cittadini attraverso una mobilitazione estesa e capillare.

Un enorme grazie a tutti coloro che si sono adoperati in questo grande sforzo di resistenza per salvaguardare i principi costituzionali a presidio della democrazia italiana.

Il Governo e la maggioranza di destra hanno ricevuto un duro colpo che rende complicato proseguire, oltre che sulle loro politiche riguardanti la giustizia, su temi come il premierato, una nuova Legge elettorale e la autonomia differenziata. In ogni caso la voglia evidenziata dai cittadini di contare per la difesa dei propri diritti è di buon auspicio per la nostra azione di contrasto alla azione governativa su questi temi.

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, come ha fatto in questa campagna referendaria, continuerà la propria battaglia per la difesa e l’attuazione della Costituzione».