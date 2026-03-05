Care e cari aderenti al Comitato Società Civile per il No,

vi raggiungo personalmente o tramite l’associazione della quale fate parte con questi 5 urgenti brevi messaggi:

(1) Il vostro impegno ha portato il No da un tremendo svantaggio al pareggio, bravi, insistete!

(2) Da qualche giorno ciascuno di voi può, al link https://cause.lundadonate.org/societacivileperilno/dona, contribuire, condividendolo anche con amici e parenti, alle (grandi) spese del nostro comitato: sappiamo che già localmente lo state facendo, ma vi ricordiamo che una pioggia di donazioni, anche piccole, potrà almeno in parte coprire il gigantesco anticipo di risorse che le nostre associazioni, CGIL in testa, stanno profondendo nella campagna nazionale.

(3) Un altro contributo che potete dare da casa, come telespettatori o radioascoltatori, è quello di segnalare con un email le violazioni della “par condicio” (giorno, ora, emittente, trasmissione e conduttore che configurano squilibri a favore del Si) alla nostra segretaria Angela Potetti (a.potetti@cgil.it) che le girerà a Roberto Zaccaria, coordinatore del nostro “Osservatorio sulla par condicio del Comitato società civile per il NO”, nato nel febbraio 2026 in collaborazione con Articolo21.

(4) Vi ricordiamo che mancano solo 2 giorni a sabato 7 marzo, giorno nel quale da ognuno di voi, singoli o comitati locali, ci aspettiamo una grande mobilitazione: nei mercati, davanti ai supermercati, nelle strade e nelle piazze, nelle buche delle lettere dei condomini della vostra zona: manifesti e volantini sono disponibili nelle sedi dei nostri comitati locali e della CGIL

(5) Infine ricordiamo a tutti la giornata di chiusura nazionale da noi convocata per il pomeriggio di mercoledí 18 marzo a piazza del Popolo a Roma, alla quale hanno immediatamente aderito tutti i comitati e i partiti del NO. L’invito a partecipare è rivolto principalmente a chi è nel Lazio o dintorni, altre chiusure della campagna avranno luogo in altre città quello stesso giorno e nei giorni successivi.

Un carissimo saluto, buona campagna a tutti!

Giovanni