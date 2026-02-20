COMUNICATO STAMPA

Incontro di CARLO GUGLIELMI

portavoce dei 15 GRANDIOSI che hanno promosso la raccolta firme

con attiviste e attivisti del NO, al circolo ARCI Casablanca di Villanova di Bagnacavallo

sabato 21 febbraio, ore 19.30

e

il PUNTO

della campagna referendaria a sostegno del NO a un mese dall’avvio

in provincia di Ravenna

L’avvocato Carlo Guglielmi ci ha guidato in una impresa unica nella storia del nostro paese.

Con pochi suoi colleghi, giuristi ed ex magistrati, ha promosso, quando tutto sembrava relegato a un ping pong condotto da un governo che voleva chiudere velocemente i conti con la Magistratura, una raccolta firme che ci ha consentito di esercitare la nostra sovranità di cittadine e cittadini. Poche persone dotate di intelligenza e coraggio hanno scritto una pagina di storia che, in ogni caso, farà scuola.

Infatti, le nostre firme velocemente hanno superato le 500 mila unità, rendendoci così un “vero potere” dello Stato, con diritti di tribuna, di stampa, di informazione, in ogni luogo possibile.

Ora la campagna referendaria a sostegno del NO ha tre punte. NOI, cioè la società civile per il NO, i Partiti di opposizione, il comitato promosso da ANM.

L’incontro al Casablanca vedrà un dialogo fra le attiviste e gli attivisti del NO che da settimane stanno operando in varie località della nostra provincia e Carlo Guglielmi, che ci racconterà le ragioni e le modalità di una azione diretta e coraggiosa che ci ha consentito di esercitare la nostra partecipazione, rendendoci responsabili in prima persona, con la firma, con il lavoro di informazione e mobilitazione e, da ultimo, con un voto a sostegno del NO i prossimi 22 e 23 marzo.

Il nostro sarà un voto che avrà un effetto immediato. Ogni singolo voto può essere decisivo per sottrarre la nostra Costituzione ad una aggressione che porterebbe ad una Repubblica capovolta rispetto a quella disegnata dalle Madri e dai Padri Costituenti.

La nostra campagna. Nelle ultime settimane iniziative, mobilitazione, banchetti ai mercati, si intensificano, in numerose località della provincia (allegato il calendario).

Altre importanti adesioni di Associazioni di Ravenna al Comitato della società civile per il NO: Associazione Libere Donne, Circolo Acli Lugo, Emergency, UDI.

E si aggiungono anche nuove adesioni di cittadine e cittadini al Comitato della società civile per il NO: Gianni Del Bene, Marisa Iannucci, Danila Indirli, Licia Lapazi, Cesare Santi, Lina Suprani, Claudio Suprani, Alessio Vacchi, Paolo Zama. Personalità del mondo della scuola, della cultura, della politica, del diritto, del sociale.

Inoltre, alcune azioni particolarmente interessanti, e inedite. Singole cittadine cittadini, in prima persona, cercano un contatto con il Comitato della società civile per il NO, e si mettono a disposizione per banchetti e volantinaggi nei loro luoghi di residenza. Senza dimenticare richieste di incontri di vicinato in case private, per discutere, comprendere e prendere decisioni consapevoli.

La crescita di attenzione e impegno attesta una diffusa consapevolezza della posta in gioco.

Il Comitato della società civile per il NO della provincia di Ravenna

19 febbraio 2026