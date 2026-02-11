Referendum, primo sorpasso nei sondaggi: per YouTrend il No è al 51% tra chi è sicuro di andare a votare

La rilevazione per Sky: considerando solo chi è già convinto di partecipare al referendum, i voti per bocciare la riforma superano di oltre due punti quelli per confermarla

L’elettorato del No, insomma, al momento appare più motivato di quello del Sì. Scomponendo il voto per aree politiche, favorevoli alla riforma sono la quasi totalità degli elettori di centrodestra: 92,7% contro 7,3% di contrari. Tra gli elettori del “campo largo” di centrosinistra, invece, i Sì sono stimati al 14,1% contro l’85,9% di No. La vera partita si giocherà tra gli astenuti e gli indecisi: secondo YouTrend, attualmente il 40% è orientato verso il Sì e il 60% verso il No.

Il nuovo sondaggio arriva a 24 ore da quello di Swg per La7, che ha stimato il No al 37%, appaiato al Sì al 38% con un 25% di indecisi. L’affluenza era stimata tra il 46 e il 50 per cento. Già a fine gennaio l’istituto Ixé di Roberto Weber aveva stimato un “pareggio tecnico”, con il No al 49,9% e il Sì al 50,1%; e la scorsa settimana nuove rilevazioni hanno inquadrato il distacco tra due e quattro punti. Persino Alessandra Ghisleri per Porta a Porta il 6 febbraio indicava in cinque punti lo scarto tra Sì e No, quando neanche un mese fa lo stimava al triplo.