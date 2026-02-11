Il nuovo sondaggio arriva a 24 ore da quello di Swg per La7, che ha stimato il No al 37%, appaiato al Sì al 38% con un 25% di indecisi. L’affluenza era stimata tra il 46 e il 50 per cento. Già a fine gennaio l’istituto Ixé di Roberto Weber aveva stimato un “pareggio tecnico”, con il No al 49,9% e il Sì al 50,1%; e la scorsa settimana nuove rilevazioni hanno inquadrato il distacco tra due e quattro punti. Persino Alessandra Ghisleri per Porta a Porta il 6 febbraio indicava in cinque punti lo scarto tra Sì e No, quando neanche un mese fa lo stimava al triplo.