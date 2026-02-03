117 costituzionalisti in campo per il No. Tra loro anche il Presidente del Cdc Massimo Villone. Da Collettiva.it del 2 febbraio 2026

Ma soprattutto, a detta dei 117 docenti, la riforma Nordio aprirebbe pericolosamente la strada ad ulteriori manomissioni della Carta: in Parlamento, è bene non dimenticarlo, è depositata la riforma del premierato che cambierebbe natura alla Repubblica, oggi parlamentare, domani non più.

Il cuore del confronto referendario è tutto qui: la riforma sulla quale saremo chiamati a esprimerci nel referendum del 22 e 23 marzo prossimo è un attacco alla Carta fondamentale non perché separa le carriere di Pm e giudici, ma perché mina l’equilibrio tra poteri dello Stato, esecutivo, legislativo e giudiziario aprendo così la strada alla sottomissione della magistratura al potere politico.

Tra loro tre presidenti emeriti della Corte Costituzionale: Ugo De Siervo, Gaetano Silvestri, Gustavo Zagrebelsky; e un ex vicepresidente: Enzo Cheli. L'autorevolezza di questo organismo è fuori discussione e attesta le fondamenta costituzionali, nel sostenere che la Riforma Nordio scardinerebbe la Costituzione antifascista nata dalla Resistenza sulla quale si fonda la Repubblica Italiana.

Lo sdoppiamento del Csm e la composizione per sorteggio, l'azione disciplinare affidata ad un'Alta Corte anch'essa in parte composta per sorteggio, minerebbero l'autonomia e l'indipendenza della magistratura rendendola più debole rispetto agli altri due poteri costituzionali. Ecco allora che autorevolissimi studiosi e studiose hanno deciso di scendere in campo per affermare la "necessità costituzionale" di votare No. Cosa c'entra tutto questo con l'efficienza e l'efficacia della giustizia? Assolutamente nulla per stessa ammissione di chi la riforma l'ha scritta. È stato infatti il ministro Nordio a sostenere in Parlamento che con la lunghezza dei processi e con l'efficienza della giustizia la sua riforma non ha nulla a che vedere. A lui ha fatto eco la presidente della Commissione Giustizia del Senato, che nell'aula di Palazzo Madama ha sostenuto convinta che la riforma con i tempi della giustizia non ha nulla a che fare.

Servono risorse umane togate e non, a cominciare dai precari della giustizia che debbono essere assunti tutti. Servono risorse informatiche efficienti, serve non sprecare quelle che ci sono visto che con la riforma verrebbero sprecate visto che al posto di finanziare un Csm occorrerebbe finanziare tre organismi con una triplicazione dei costi. L'unico modo per rendere i processi più brevi e la giustizia più efficiente è investire. Ma soprattutto, a detta dei 117 docenti, la riforma Nordio aprirebbe pericolosamente la strada ad ulteriori manomissioni della Carta: in Parlamento, è bene non dimenticarlo, è depositata la riforma del premierato che cambierebbe natura alla Repubblica, oggi parlamentare, domani non più.

