Il Comitato della società civile per il NO al referendum costituzionale sulla Giustizia lancia la campagna elettorale e sostiene la raccolta delle firme digitali.

L’appuntamento per dare il via alla campagna elettorale è il 10 gennaio alle ore 9.30 al centro congressi Frentani di Roma e in diretta su Collettiva.it. All’iniziativa prenderanno parte tutte le realtà associative che hanno dato vita al comitato e rappresentanti dei partiti che hanno contrastato la legge Nordio, del comitato referendario dell’ANM e del gruppo di cittadini che ha promosso la raccolta firme. Il comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”, presieduto dal professor Giovanni Bachelet, è promosso e formato da associazioni espressione della società civile: Cgil, Anpi, Acli, Arci, Auser, Libera, Libertà e Giustizia, Legambiente, Giuristi Democratici, Salviamo la Costituzione, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Sbilanciamoci, Lega per le autonomie locali, Articolo 21, Pax Christi, Centro per la riforma dello Stato, Medicina Democratica, Comitati per il NO ad ogni autonomia differenziata, Movimenti per l’acqua bene comune, Lavoratori precari della giustizia, Insieme per la giustizia, Comma 2 Lavoro e Dignità, Rete della Conoscenza, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Costituzionalisti per il NO.

Tantissime altre realtà e personalità, nazionali e territoriali, hanno aderito o stanno aderendo al comitato.