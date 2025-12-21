Difendiamo la giustizia

L’impegno del nuovo Comitato per il no al referendum costituzionale. Presidente Giovanni Bachelet. Tra i promotori: Bindi, Landini, Manfredonia, Pagliarulo, Parisi, Tobagi

20 dicembre 2025

È stato presentato il 20 dicembre a Roma, nel corso di una conferenza stampa, il Comitato “Società Civile per il NO al Referendum costituzionale” sui temi della giustizia. A sintetizzare il senso dell’impegno che accompagnerà la campagna referendaria nei prossimi mesi è lo slogan scelto dal Comitato: “Vota NO per difendere Giustizia, Costituzione, Democrazia”.

Il Comitato, presieduto da Giovanni Bachelet, e che vede tra i promotori anche Rosy Bindi, Maurizio Landini, Emiliano Manfredonia, Gianfranco Pagliarulo, Giorgio Parisi e Benedetta Tobagi, si pone l’obiettivo di “organizzare, coordinare e sostenere tutte le iniziative di sostegno al No al referendum”.

Per il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, che ha aperto la conferenza stampa: “Siamo di fronte a quella che non può essere definita una riforma della giustizia. Siamo di fronte a un attacco ai valori dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura, che non sono il privilegio di una casta, ma la garanzia più importante affinché davvero tutte le cittadine e tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge”. Inoltre, ha aggiunto Ferrari: “Si vuole concentrare, accentrare e verticalizzare il potere nelle mani dell’esecutivo, allontanandolo sostanzialmente dai cittadini. Per questo diciamo no: fermare la legge Nordio significa fermare questo disegno che mira a sovvertire la nostra Costituzione”.

All’iniziativa hanno preso parte diverse associazioni, tra cui Cgil, Acli, Anpi, Arci e Libera, e numerosi esponenti della società civile. Durante l’incontro con la stampa è stata, inoltre, annunciata una grande assemblea nazionale pubblica che si terrà sabato 10 gennaio a Roma, che darà il via alla campagna referendaria.

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono stati nominati: Rosy Bindi, Christian Ferrari, Gesmundo Giuseppe, Gianfranco Pagliarulo, Daniela Padoan, Carlo Testini, Italo Sandroni, Silvia Albano, Gaetano Azzariti, Gianpiero Cioffredi, Benedetta Tobagi, Giulio Marcon, Alfiero Grandi, Simone Rossi, Maria Agostina Cabiddu, Francesco Pallante, Roberto Lamacchia.

Il Comitato è aperto all’adesione di associazioni, personalità del mondo culturale e sociale e di singoli cittadini. Per aderire è possibile scrivere all’indirizzo email: adesioni@referendumgiustizia2026.it

Si può riguardare l’evento al link: https://www.youtube.com/watch?v=YhwlLqBJxzQ