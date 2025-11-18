Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della Toscana (CDC) ha inviato al nuovo Consiglio Regionale una lettera per sollecitare la modifica della legge elettorale, chiedendo che la revisione sia inserita tra le priorità della nuova consiliatura.
La richiesta segue il confronto organizzato dal CDC lo scorso 7 ottobre con i candidati alle elezioni regionali, durante il quale è emersa una larga convergenza sulla necessità di intervenire sulla normativa vigente.
Il CDC sottolinea come anche nell’ultima tornata elettorale si siano riprodotti, seppur in forma attenuata, gli effetti distorsivi della legge, che hanno alterato la rappresentanza rispetto alla volontà degli elettori.
Il Coordinamento auspica infine che la riforma avvenga in modo partecipato, coinvolgendo tutte le forze politiche, anche quelle non presenti in Consiglio, insieme alle associazioni impegnate nella difesa della Costituzione e di una democrazia rappresentativa.
18 novembre 2025