L’assalto alla Flotilla in acque internazionali ove Israele ha imposto un illegittimo blocco navale e l’arresto dei volontari impegnati in un’azione non violenta per portare soccorso alla popolazione di Gaza, tormentata dalla fame e dalle bombe è un ulteriore oltraggio che non può essere tollerato. Non possiamo accettare lo scempio del diritto internazionale umanitario che si dipana sotto i nostri occhi. Il blocco delle coste della Striscia, la distruzione di Gaza City, lo sfollamento forzato della popolazione, il blocco della fornitura dei beni essenziali per la vita della popolazione, oltre che inumani sono tutti atti illegali che sfociano nella perpetuazione del genocidio in corso. Non può essere tollerata l’acquiescenza del governo italiano agli atti genocidiari compiuti dallo Stato d’Israele in danno della popolazione palestinese.

Leviamo alta la nostra voce per porre fine a questo scempio. Invitiamo tutti a partecipare allo sciopero generale indetto per venerdì 3 ottobre – come alla manifestazione nazionale da tempo indetta per il 4 ottobre a Roma – e alle manifestazioni che si stanno svolgendo e si svolgeranno in tutt’Italia per esprimere lo sdegno del popolo italiano alla luce dei principi fondamentali della Costituzione italiana che ripudiano la violenza bellica, il razzismo, il suprematismo ed esigono che la politica italiana sia guidata dall’esigenza di costruire la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Roma, 2 ottobre 2025

La Presidenza del Cdc