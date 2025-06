By | Giugno 23rd, 2025 |

L’arte dei versi diventa strumento di incontro e riflessione sulla dignità umana e sulla pace. L’edizione 2025 della “Staffetta poetica” rilancia l’impegno culturale e civile nel segno dei diritti e della solidarietà.

L’incontro ad Albano: parole e sentimenti contro la disumanità

Ad Albano Laziale, nel cuore dei Castelli Romani, si è svolto il 14 giugno 2025 un evento culturale di grande intensità, capace di raccontare la bellezza dei sentimenti umani attraverso la poesia. Le parole dei componimenti hanno rilanciato i temi della solidarietà e dei diritti umani, pilastri di una convivenza civile e fraterna. Una realtà tanto più importante in un mondo segnato – come ha lucidamente denunciato Papa Francesco – dalla “disumanità” dei conflitti e da una terza guerra mondiale combattuta a pezzi.

Una staffetta poetica per tutte le età e realtà

Uno sguardo al manifesto dell’evento rivela l’eccezionale partecipazione di studenti, poeti di tutte le età (dai 5 ai 92 anni), scuole di diversi comuni e istituzioni mobilitate anche a distanza fuori dal Lazio. All’iniziativa hanno aderito realtà dei Castelli e oltre: Roma, Grottaferrata, Velletri, Rocca Priora, Monte Porzio Catone, coinvolgendo istituzioni pubbliche e associazioni culturali.

La “Staffetta poetica” e “Pomeriggi diVersi” è un appuntamento annuale concepito e diretto dalla poetessa Sabrina Vanini, promosso dall’Assessorato alle Biblioteche di Albano Laziale (guidato da Maria Cristina Casella) e condiviso dal sindaco Massimiliano Borelli.

Le parole dei diritti e dei doveri: una riflessione sulla Costituzione

La presenza e l’impegno dei rappresentanti delle istituzioni rimarcano come solidarietà e diritti umani affondino le loro radici nell’articolo 2 della Costituzione italiana, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Papa Francesco stesso, nel suo Angelus del 26 febbraio 2022, richiamava l’articolo 11 della Costituzione, che “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali”. Norme e parole che riflettono la coscienza e i sentimenti reali di un popolo impegnato a costruire pace e solidarietà.

Le emozioni di un pomeriggio speciale

La giornata ad Albano è stata un momento di gioia e riflessione condivisa, un’occasione in cui la poesia ha saputo accendere la speranza e stimolare il cuore e la mente a immaginare la fine di una fase tragica e disumana della nostra storia. Le parole dei poeti e dei ragazzi sono state semi di cambiamento, capaci di germogliare nel cuore di chi ascolta.

Verso il libro e la solidarietà concreta

Le foto e i documenti dell’evento diventeranno un libro, presentato il 20 dicembre 2025 alle ore 17 a Palazzo Corsini ad Albano Laziale, in occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà Umana. Il volume, edito da S4M Edizioni, sarà donato (400 copie) per promuovere una raccolta fondi a favore dell’associazione Talita Kum di Velletri, protagonista della seconda parte dell’evento.

La solidarietà come impegno culturale e umano: Le parole di Elena Allegrini

Iniziative come la “Staffetta poetica” e la silloge solidale ci dimostrano come la solidarietà non sia solo una dimensione spirituale, ma un impegno culturale e umano capace di promuovere gesti e azioni concrete.

Concludo citando un commento significativo di Elena Allegrini (su Facebook): «Un’iniziativa che sicuramente lascerà un segno e lancerà un segnale forte. Un esempio di quanto si possa fare unendo tante voci che parlano lo stesso linguaggio di amore e solidarietà. Grazie mille a te, Sabrina, e a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Tanta bellezza fa bene al cuore e lascia una traccia importante per le nuove generazioni.»