Il governo sul nucleare mette a rischio l’Italia

Il governo sul nucleare mette a rischio l’Italia. Il Ministro dell’Ambiente afferma che va ripensata la scelta dei depositi nazionali delle scorie radioattive (1 a basso-media radioattività e 1 ad alta pericolosità) ignorando le leggi che hanno istituito la Sogin con il compito di smantellare le vecchie centrali nucleari in Italia e di costruire i 2 depositi per mettere in sicurezza le scorie esistenti (circa 95.000 m3). Torneranno inoltre entro fine 2025 le scorie mandate in Francia, Inghilterra, Slovacchia per metterle in sicurezza, ma non si sa dove verranno collocate.

Se si va sul sito ufficiale della Sogin ci si rende conto che ci sono leggi che non vengono rispettate. Se il governo Meloni vuole cambiare leggi in vigore ha un unico modo: chiedere al parlamento di approvare una nuova legge, altrimenti deve rispettare quelle che ci sono. Imitare Trump non è possibile. Va aggiunto che si sono perse le tracce della proposta di legge sul nucleare approvata dal Consiglio dei Ministri quasi 3 mesi fa ma non ancora arrivata in parlamento, perché ?

Il governo si comporta come se le leggi in vigore non esistessero e finge che ci siano già nuove normative, appoggia scelte di imprese pubbliche a favore del ritorno al nucleare in Italia, vietato dopo i referendum abrogativi, e non contesta alla regione Lombardia i protocolli firmati con l’Agenzia internazionale sul nucleare per i quali non ha poteri (spettano al governo) che è una forma di autonomia differenziata camuffata, facendosi beffe delle recenti sentenze della Corte costituzionale.

Il governo “dimentica” di avere scritto nella relazione al suo pdl sul nucleare che rispetterà la sentenza 199/2012 della Consulta, sulla cui base per intervenire sul nucleare deve dimostrare che si tratta di novità tali da non rientrare negli effetti di ben 2 referendum abrogativi che hanno deciso prima l’uscita dell’Italia (1987) dal nucleare civile e poi l’hanno confermata (2011). Ovviamente i cittadini potranno sempre pronunciarsi sulle “novità” con un nuovo referendum abrogativo.

Il Ministro dell’ambiente tedesco ha chiarito che la Germania non intende tornare al nucleare ed è contraria a considerarlo come le fonti rinnovabili come vorrebbe la Francia, essendo nel programma di governo è difficile immaginare che verrà disatteso ad un mese dall’insediamento.

Nei giorni scorsi fonti pro nucleare hanno addossato la causa del black out elettrico della Spagna alle fonti rinnovabili, ma l’inchiesta sul black out non è finita ed è certo che le fonti rinnovabili avrebbero permesso di tornare rapidamente alla normalità mentre le centrali nucleari hanno impiegato fino a 3 giorni per tornare a produrre come prima, il punto debole sono stati la rete e lo stoccaggio che devono garantire supplenze immediate in caso di carenza. Ad esempio Terna ha in programma investimenti rilevanti proprio per garantire accumuli sufficienti per una rapidissima erogazione di energia elettrica ed evitare black out in Italia.

Torneremo sul confuso ed inafferrabile nucleare di cui parla il governo, ma si può dire fin d’ora che parlare tanto (a sproposito) di nucleare serve solo a coprire ritardi e manchevolezze del governo nell’autorizzare gli investimenti nelle fonti rinnovabili, le uniche che garantiscono l’autonomia dell’Italia, a differenza delle fonti fossili. C’è il rischio concreto che nel 2030 non raggiungeremo gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal governo stesso. Infatti il decreto per la localizzazione degli impianti del Ministro Pichetto Fratin, compito delegato dal governo alle regioni senza criteri direttivi, è stato mutilato dal Tar del Lazio creando una situazione caotica, bloccando ulteriormente le localizzazioni delle energie rinnovabili.

La situazione energetica è preoccupante, il governo deve togliersi dalla testa che sia possibile iniziare a discutere di nuovo nucleare senza avere prima chiarito come risolverà il problema delle scorie radioattive, tanto più che il nuovo nucleare ne creerebbe altre in aggiunta a quelle attuali.

Bisogna obbligare il governo a rispettare le leggi e in particolare a farle rispettare alle aziende a controllo pubblico, a partire dalla Sogin che sembra volersi occupare più di nuovo nucleare, offrendo siti di cui non ha la disponibilità e sul cui destino debbono pronunciarsi le popolazioni interessate e i loro rappresentanti. I cittadini italiani pagano già salato nelle bollette enormi ritardi nello smaltimento delle scorie in sicurezza e rischiano di pagare ancora di più in futuro. Per questo il governo dovrebbe cambiare immediatamente il gruppo dirigente di Sogin che sembra più interessato a fare propaganda per partiti di governo che svolgere con onestà ed onore i suoi compiti istituzionali.

La Presidenza nazionale

27/5/2025