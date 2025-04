Organizziamo un movimento europeo contro ReArm Europe! Unisciti a noi!

“Ci opponiamo ai piani dell’UE di spendere altri 800 miliardi di euro in armi. Saranno 800 miliardi di euro rubati. Rubati ai servizi sociali, alla sanità, all’istruzione, al lavoro, alla costruzione della pace, alla cooperazione internazionale, a una giusta transizione e alla giustizia climatica. Ne trarranno beneficio solo i produttori di armi in Europa, negli Stati Uniti e altrove.

Renderà la guerra più probabile e il futuro meno sicuro per tutti! Genererà più debito, più austerità, più confini. Approfondirà il razzismo. Alimenterà il cambiamento climatico. Non abbiamo bisogno di più armi; non abbiamo bisogno di prepararci per più guerre. Ciò di cui abbiamo bisogno è un piano totalmente diverso: una sicurezza reale, sociale, ecologica e comune per l’Europa e per il mondo”.

Alzatevi contro la guerra. Fermate ReArm Europe.

Unisciti a noi! Ferma ReArm Europe