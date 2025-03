Dichiarazione della Presidenza nazionale del Cdc

Il Coordinamento per la democrazia costituzionale esprime preoccupazione per il calo di attenzione e di iniziative sull’autonomia regionale differenziata, mentre proseguono le iniziative del governo (bozza ddl Calderoli sui Lep), la pessima devoluzione alle regioni per la localizzazione dei siti per le energie rinnovabili, che ne sta ritardando l’installazione, la discussione su Roma capitale che la maggioranza sembra utilizzare per scelte che riecheggiano la legge 86/2024.

Il Coordinamento propone alle associazioni e ai partiti che hanno partecipato al Comitato promotore per il referendum sulla legge 86/24 obiettivi comuni per mantenere alta l’attenzione sull’Autonomia regionale differenziata: