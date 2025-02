Sciopero toghe: Grandi (Cdc), siamo al fianco dei magistrati =

AGI0553 3 CRO 0 R01 / Sciopero toghe: Grandi (Cdc), siamo al fianco dei magistrati = (AGI) – Roma, 27 feb. – “Lo sciopero dei magistrati e’ importante per la democrazia in Italia. La stragrande maggioranza dei magistrati oggi ha richiamato l’opinione pubblica sul grave rischio che corre la giustizia in Italia”. Lo dichiara Alfiero Grandi, vicepresidente del Coordinamento per la Democrazia costituzionale, che aggiunge: “Giungono notizie molto confortanti su una forte adesione dei magistrati allo sciopero e della partecipazione alle loro manifestazioni di rappresentanze della societa’, compresi tanti avvocati che non si sentono rappresentati dalle posizioni filo governative delle camere penali. Se il governo non avra’ ripensamenti sul ddl Nordio e’ indispensabile arrivare al referendum costituzionale. Il Coordinamento per la Democrazia costituzionale e’ a fianco dei magistrati e promuovera’ iniziative per preparare l’opinione pubblica al referendum costituzionale.