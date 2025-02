Accogliamo l’INVITO della Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Ravenna, e lo diffondiamo chiedendo attenzione e partecipazione a tutte le realtà associative della nostra provincia che hanno, come bussola del loro operare, la Costituzione. Giovedì 27 febbraio sarà un giorno molto importante per la Magistratura, per la Costituzione, per la democrazia.

Intendiamo così esprimere la massima attenzione e la nostra solidarietà ad ANM.

Apprezziamo la loro scelta. Non solo l’astensione dalla attività giudiziaria, ma l’apertura del TRIBUNALE, dove si esercita la GIUSTIZIA UGUALE per TUTTI, come dice la nostra COSTITUZIONE, all’intera cittadinanza. Apertura, confronto, dialogo.

Un dialogo al quale sarà nostra cura partecipare e proseguire, anche dopo il 27 febbraio.

Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna

Libertà e Giustizia, circolo di Ravenna

Ravenna, 25 febbraio 2025