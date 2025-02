Per approfondire sotto li profilo politico, giuridico ed istituzionale della riforma ed articolare una strategia di contrasto efficace ispirata alla Costituzione vigente convochiamo un seminario on line del consiglio direttivo allargato per venerdì 31 gennaio, con inizio alle ore 16.

Presiederà Alfiero Grandi, introduzioni di Domenico Gallo e Giuseppe Santalucia (ANM), hanno già assicurato il loro intervento: Armando Spataro, M. Agostina Cabiddu, Pietro Adami, Silvia Albano, Roberto La Macchia, concluderà Massimo Villone.