Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale dichiara il proprio sostegno allo sciopero nazionale unitario dei metalmeccanici in Stellantis e nell’automotive e alla manifestazione che terranno a Roma venerdì 18 ottobre.

E’ il momento di stare in campo per sostenere le lavoratrici e ai lavoratori che scioperano per difendere il lavoro e costruire una politica industriale che garantisca il loro futuro e quello del Paese.

L’Europa, il Governo e Stellantis sono chiamate a dare risposte attraverso un pacchetto straordinario di risorse per sostenere la transizione del settore tramite investimenti in ricerca, sviluppo, progettazione, ammortizzatori sociali, formazione, riduzione dell’orario di lavoro, innovazione tecnica.

Questa è la politica industriale che va conquistata a Bruxelles come a Roma.

Solo una svolta di tale respiro potrà impedire che gli errori delle multinazionali e le speculazioni finanziarie siano scaricati sui lavoratori in termini di occupazione, salario e diritti.

La Presidenza de CDC