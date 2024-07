By | Luglio 29th, 2024 |

Alle 9,15 del 29 luglio le firme per il referendum contro l’autonomia differenziata sono 203.198, pari al 40,64% dell’obiettivo delle 500mila necessarie, ma che vanno superate per compensare eventuali firme che potrebbero contenere errori o essere incomplete e quindi annullate in sede di controllo.

Continuiamo quindi a firmare e far firmare.